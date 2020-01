La Lazio chiede 50mila euro di danni ai suoi tifosi per i saluti nazisti

Accesso negato per tre partite e in caso di mancato pagamento, la Lazio farà loro causa. La società era stata multata dalla Uefa di 20mila euro

La Lazio chiede i danni. Il club di Lotito va allo scontro totale con le frange estreme dei suoi tifosi, e chiede 50mila euro “ad alcune dozzine” di supporter della Curva Nord ritenuti responsabili di aver effettuato “saluti nazisti” per “alcuni secondi” durante la gara del 3 ottobre scorso allo stadio Olimpico contro il Rennes, match di Europa League. L’episodio aveva portato alla squalifica del settore laziale per un turno e una multa alla società di 20mila euro.

La richiesta di risarcimento, nero su bianco e con la firma del presidente Claudio Lotito, è stata inviata tramite una lettera. “I controllori della Uefa presenti – si legge – hanno segnalato e documentato con filmati” i fatti.

Per questo la società si rivolge direttamente al tifoso: “Dai filmati e dalle indagini di Polizia conseguenti è emerso che lei si è reso responsabile dei comportamenti sanzionati, per i quali è stato aperto un procedimento dinanzi alla Procura della Repubblica di Roma”.

La Lazio chiede un risarcimento danni di “almeno 50mila euro”, stimati in base alla somma tra “mancati incassi da biglietteria e sanzione economica inflitta”. Da qui l’invito ai tifosi “a prendere contatto con la nostra società per concordare, se lo ritiene, una modalità di risarcimento”.

In caso contrario, la Lazio procederà “alla tutela giudiziaria dei diritti lesi”, mentre chi ha ricevuto la lettera ha a disposizione 10 giorni di tempo per presentare ricorso. Nel frattempo ai tifosi in questione, verosimilmente tutti abbonati, è stato sospeso l’accesso allo stadio per le prossime tre gare.