I tifosi della Juve contro Sarri: «Se lui tifa Napoli, noi no!»

È questo i sintesi il messaggio che i tifosi della Juve hanno mandato sui social a seguito delle parole di Sarri dopo la partita contro il Napoli

Come riporta oggi il Corriere dello Sport, queste parole cozzano con il mantra bianconero, per cui vincere è l’unica cosa che conta, sempre.

«Quando si è mai visto nella storia un allenatore, in particolar modo della Juve, perdere una partita contro la sua ex squadra e dire le stesse cose che ha detto Sarri?» è il riassunto più diff uso. «Evidentemente non ha ancora capito dov’è»: ecco l’altra obiezione diff usa tra i tifosi, che imputano al tecnico di non aver compreso in pieno la realtà in cui si trova