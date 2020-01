I giudizi dei quotidiani su Fabian: irriconoscibile, poco lucido, non incide

Per tutti, il centrocampista spagnolo inizia abbastanza bene e poi si perde. Poco preciso, cala a fine gara. Brozovic lo supera sia in corsa che in intelligenza

Fabian Ruiz non è sicuramente stato uno dei migliori in campo per il Napoli, contro l’Inter. I quotidiani lo giudicano tutto sommato insufficiente. I voti vanno dal 4,5 del Mattino, al 5 di Repubblica, Gazzetta e Corriere dello Sport fino al 5,5 del Corriere della Sera.

Il CorSera scrive di lui:

“Inizio decente, poi si perde nel labirinto nerazzurro”

Il Corriere dello Sport lo definisce lontano dai livelli della stagione scorsa.

“Con Gattuso fa il regista, ma ancora non si riconoscono i livelli di gioco del campionato scorso. Porta palla e non incide, mentre in fase difensiva non protegge i due centrali, per questo esce fra i fischi del San Paolo”.

Per la Gazzetta, Fabian è semplicemente “irriconoscibile”.

“Sarà anche un problema di ruolo, ma lo spagnolo è ancora irriconoscibile. Stavolta il Napoli corre e lui rallenta l’azione. E come schermo difensivo non è efficace”

Repubblica mette in evidenza l’inferiorità dello spagnolo rispetto a Brozovic.

“Brozovic lo supera in corsa e intelligenza. Impreciso quando il Napoli difende”.

Il voto peggiore è quello che gli assegna il Mattino: 4,5.

“Segnali di miglioramento in cabina di regia ma solo nel primo tempo, quando riesce ad alzare il ritmo della manovra del Napoli, pur senza trovare uno straordinario cambio di marcia. Cala e non di poco nella lucidità dai suoi piedi e quasi arriva balbettando nella corsa alla fine della gara”.