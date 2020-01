Gattuso: «A Insigne nessuno ha regalato nulla. È penalizzato dall’essere napoletano»

«Questa squadra sta dando tantissimo a me e al mio staff, dal primo giorno. Essere leader vuol dire essere coerenti, lo decidono i compagni»

«Insigne ha fatto tanto nella sua carriera, nessuno gli ha regalato nulla. Quando vedo partecipazione e che nessuno prova a prendermi per il culo, do il cuore ai miei giocatori. Sono disposto a dare tutto per loro. È una squadra che sta dando tantissimo a me e al mio staff. Vale per tutti. Insigne penalizzato dall’essere napoletano. È il primo colpevole perché napoletano, deve solo pensare ad allenarsi».

«Essere leader vuol dire essere coerenti. Non aprire bocca solo per aprirla, arrivare prima, due tre ore prima, mettersi a disposizione del compagno. Sono i compagni che ti fanno diventare leader e non te ne accorgi. Non tocca a me essere leader, devo far rispettare le regole, devo far capire l’importanza del lavoro e poi bisogna responsabilizzarne ma non solo uno, più di un anno».

La conferenza stampa di Gattuso.