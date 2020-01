Dialogo tra Montalbano ed Augello sulla separazione

Montalbano controvoglia affronta Augello per dirgli ciò che gli aveva confessato Beba e per sapere cosa ha combinato lui

“Catarè, ma il dutturi Augelli si è cataminato?”.

Catarelli: “Nonsi, dutturi”.

Muntilbano: “Quanno s’arricampe mi divi avvirtiri”.

C: “All’ordina”.

Virso l’unnici della matina Catarelli lo acchiamò al tilifono e gli ditti che Mimì Augeli eri trasuta in Cummissariata.

“Mannamilla”.

“Ciao Salvo: mi vuliva?”.

Muntilbano: “Biato chi ti vida Mimì: ti arricampasti tarda stammatina?”.

Augelli: “Mi diva scusari Salvo: haviva da fari qualicosa di mpurtanti”.

M: “Mittita commoda che havio da dirte una cusa… “.

A: “Sono tutte grecchie”.

M: “Aieri vinne Beba da mia”.

A: (sulla difinsiva): “Beba… e che vuliva?”.

M: “Sulita: mi have dicta chella che cumbina tibi”.

A: “E che fai il cunfessuria?”.

M: “Mimì, vidia di nun rumpermia i cabasisa che pi mia è difficili già parlarte de cheste facta”.

A: “Stavio ad ascultarte”.

M: “Beba vole separarte da tibi”.

A: (…)”.

M: “Mimì, ci stavi?”.

A: “Ci stava”.

M: “Dicia che non havia plus volia di supportari chella che facia”.

A: (…)”.

M: “Havi pirsa la palabra?”.

A: “Nonsi stavia simpra ad ascultartia”.

M: “E ura che havia ascultata mihi havia da parlari tibi”.

A: “Io non sapio che diciri”.

M: “Almina accapisti il pirchia di chesta situationa?”.

A: “Sissi, lo accapì”.

M: “Voli fari n’autra tintativa per planarlia?”.

A: “Poti sirvira?”.

M: “Stavia a tibi”.

A: “Ma Beba lo sapiva come sugno… “.

M. “Lo sapia… bine”.

A: “Io la volia bine”.

M: “E macari chesta sapiva”.

A: “Ma allura pirchia separarce?”.

M: “Pirchia volia che tu arrispitta la sua dignitate de fimmina”.

A: “E ura che succeda?”.

M: “Mi havia da pagari la siduta… “.

A: “Quali siduta?”.

M: “Chella che avimmo facta: se Ricalcata si pigliaria 300 eura io m’accontenta di 150”.

A: “Commo al solita mi diva babbiari”.

M: “Io non babbia: voli i sulda”.

A: “Va bine, mi hai facta ridiri: ma tu pinsa che se io cangia Beba ci poti arrinpinsari?”.

M: “Se tu cangia è la volta che il Panorma vincia lo scudetta”.

A: “Ma il Panorma stavi in siria cia?”.

M: “Appunta”.