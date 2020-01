Deschamps contro Cantona, duello in tribunale

Il ct francese ha citato l’ex icona del Manchester United per diffamazione, lo accusò di non aver convocato Benzema agli Europei 2016 per motivi razziali

Didier Deschamps contro Eric Cantona. Il match va in campo, anzi in tribunale. Le Parisien riporta che a fine febbraio la denuncia per diffamazione del ct francese nei confronti dell’icona genio e sregolatezza finirà il 28 febbraio davanti a un giudice del Tribunal de Grande Instance de París.

Deschamps ha citato Cantona per un commento a suo dire diffamatorio in occasione della mancata convocazione di Benzema e Ben Arfa per i gli europei del 2016. Secondo l’ex giocatore del Manchester United, infatti, Deschamps non avrebbe chiamato i due giocatori per motivi “razziali”: “Deschamps ha un nome molto francese – disse all’epoca – Anzi, potrebbe essere l’unico in Francia ad avere un nome autenticamente francese. Nessuno della sua famiglia si è mescolato con altri. Un po’ come i mormoni negli Stati Uniti. Quello che è evidente è che Benzema e Ben Arfa sono i due migliori giocatori francesi e non giocheranno l’Europeo. Ed è altrettanto chiaro che i due hanno origini nordafricane…”.

All’epoca Benzema era finito al centro di uno scandalo sessuale assieme a Valbuena, e secondo Cantona Deschamps utilizzò la vicenda come una scusa: “Non sono sorpreso che abbia utilizzato la vicenda che ha interessato Benzema per non convocarlo. Mi sento autorizzato ad avere qualche dubbio a tal proposito”.