Facitele tifà a sti tifosi! Fateci il piacere! Elmas è entrato come un quindicenne in un locale di strip-tease

1) Di tanta ira son capaci i celesti?

Eh Virgi’ ti scrocco l’Eneide per sfogare mesi e mesi di fegato accappottato. Siamo tornati, se non per sempre, per novanta minuti.😀

2) Demme ti sorprende come il posto sulla striscia blu al Vomero il sabato sera e tu fai “si vabbuò sta a Smart…” ed invece no, è libero! e gli occhi si riempiono, e l’ordine e la serenità ti accolgono! 😍

3) Immobile non è scivolato su una zolla, ma sui cocci del vaso di Pandora della nostra ciorta che si è passata na mano pa’ cuscienza e ci ha restituito un po’ di debiti.😎

4) Goal da fenomeno, terzino, centrocampista, guappo per far buttare fuori Leiva, dedica ai tifosi, uscita tra gli applausi. Il Magnifico Insigne ha ridato alla fascia l’esempio di un popolo.

😍

5) Mario Rui è l’applicazione al pallone del Rinoceronte di Dalì, secondo cui l’animale “trasporta un’incredibile somma di conoscenza cosmica” a noi sconosciuta come il destro al giro di Rui fino a stasera😅

6) Facitele tifà a sti tifosi! Fateci il piacere! Avete visto Elmas? Non è entrato in campo per ricoprire un ruolo, è entrato come un quindicenne in un locale di strip-tease, nun sapeva addo’ s’era spartere! Cucciolo macedone con anima scugnizza

7) Le telecronache Rai mi deludono spesso, ad esempio ad un certo punto, dopo il goal annullato ad Acerbi mi aspettavo un “Daje oh” ed invece si è tirata in ballo la sfortuna pecché po’ i due pali del Napoli non valgono quelli della Lazio…eh eh eh malandrini…😙

Sempre e Comunque Forza Napoli