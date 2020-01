CorSport: contro la Juve è Napoli, più del Napoli, a poter incidere. Conteranno solo le emozioni

In questo Napoli-Juve, scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport, tornano sia Sarri che Higuain, da nemici. È una partita in cui contano le emozioni.

“Napoli, più del Napoli, può incidere in questa partita. Se invece stasera la gara del San Paolo resterà ancorata alla tecnica, alla tattica e più genericamente alla condizione delle due squadre, allora diventerà un problema per Gattuso”.

La Juve, in questo momento, è una certezza. Il Napoli ha la difesa a pezzi a causa degli infortuni. Se a questo e all’

Una speranza può essere l’ormai accertato calo della Juve nell’ultima frazione di ogni gara, una cosa che spinge le sue avversarie a crederci e a restare in partita.

A inizio stagione, scrive Polverosi, Napoli-Juve era annunciata come una sfida scudetto. Oggi ci sono 27 punti a dividerle, un abisso.

“Per non avvertirne il peso, per non sentirsi a disagio non solo di fronte alla Juve ma di fronte al suo attuale fallimento, il Napoli dovrà giocare la partita perfetta e non è detto che sia sufficiente. Eppure, sotto certi aspetti questa gara, se piegata a proprio favore, potrebbe segnare una svolta nella stagione del Napoli”.