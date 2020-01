CorMez: la presenza di Allan in campo durante il riscaldamento è stata il segno dello spirito di gruppo

Il Napoli ha mostrato più voglia, carattere e spirito di sacrificio della Lazio. Le motivazioni erano superiori, come ha dimostrato il comportamento del brasiliano

Il Napoli è tornato a vincere al San Paolo, scrive Monica Scozzafava sul Corriere del Mezzogiorno. Ci riesce anche grazie ai tifosi, che sono tornati allo stadio a sostenere la squadra.

La vittoria di ieri è un'”iniezione di adrenalina” in vista di domenica, quando arriverà la Juventus. Una serata in cui la squadra

“ha veramente dimostrato di non meritare il marchio di squadra senz’anima e senza cuore”.

Il Napoli “ci ha messo tutto”, la Lazio ha fatto il suo, ma aveva motivazioni inferiori rispetto a quelle del Napoli.

“il Napoli ha mostrato più voglia, più carattere ma soprattutto spirito di gruppo e sacrificio. I segnali c’erano già stati prima del fischio di inizio, quando Allan non convocato per un affaticamento muscolare, è entrato in campo con il gruppo durante il riscaldamento”.