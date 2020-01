Carnevali: “Perdere in questo modo dà molta rabbia. Sorvoliamo sull’arbitraggio”

L’amministratore delegato del Sassuolo a Sky: “Le immagini sono molto chiare. Nel caso di Obiang non c’era rigore. Su Berardi il fallo andava fischiato. I ragazzi sono molto arrabbiati”

Al termine della partita tra Genoa e Sassuolo, molto discussa per le decisioni arbitrali di Irrati, ai microfoni di Sky ha parlato l’amministratore delegato del Sassuolo, Carnevali.

“I ragazzi molto arrabbiati, preferiamo non farli parlare. Penso che sia giusto sia io a parlare e non loro. Non è un momento piacevole. Ci ha fatti arrabbiare il risultato dopo una buona partita. Dell’arbitraggio preferiamo non parlarne. Sorvoliamo”.

La cosa che vi dà più fastidio?

“Ci sono determinate situazioni che ti danneggiano e non va bene. Non siamo mai intervenuti sul discorso arbitrale, non vorremmo farlo adesso, del resto le immagini sono molto chiare. Perdere in questo modo dà molta rabbia”.

Ha parlato con Obiang e Berardi?

“Sì, anche se non c’era bisogno di farlo. Obiang non ha toccato l’avversario, è stato lui ad andare su Obiang, non c’era rigore. Lo stesso discorso vale su Berardi perché quello è un fallo che doveva essere fischiato”.

Sulla classifica:

“La classifica non è soddisfacente, abbiamo fatto buone gare, anche stasera abbiamo dato prova di un bel gioco. Ci manca qualcosa per chiudere. Ma se nel momento in cui stai facendo bene viene dato un rigore in questo modo, ti taglia le gambe. Il mister deve continuare a lavorare come sta facendo perché stiamo dimostrando di fare un buon calcio. Abbiamo anche molti infortunati ma siamo molti fiduciosi di poter recuperare i punti persi sperando di trovare un arbitraggio più favorevole o almeno giusto”