A Napoli c’è bisogno della leadership strillata

Caro Raniero,

premetto che il confronto con te mi stimola anche quando non siamo d’accordo perché le persone si stimano a prescindere dalla complacency, altro male endemico di tutta nostra imprenditoria.

Partiamo dalla frase che, come citato nell’articolo, il nostro allenatore ripete spesso e che ho preso solo come archetipo di un modo di comunicare diverso e diretto che rappresenta, questa sì, la vera rivoluzione rispetto ad un linguaggio stereotipato e sempre incline alla tutela degli scarsi e di quelli che da noi arrivano con la “pancia piena” e, secondo me, offendono pure la nostra capacità di individuare chi “ce vo’ sfottere”.

Perché, come hai giustamente affermato alla fine del tuo articolo, caro Raniero, la pancia vuota è coerente con le tasche “non piene” che purtroppo il nostro amato Napoli ha. Uscissero dalle loro ville dorate situate sulla collina quei pochi imprenditori capaci di fare un po’ di investimenti ed evitassero di fomentare un populismo, quello sì fascista e antimeridionalista, orientato alla elegia di un Sud evoluto imprenditorialmente.

Concordo con te sul tema della leadership “strillata” ma, da manager esperto quale sei, devi convenire che anche la leadership deve essere coerente al contesto. Sai benissimo che esistono diversi modelli di comando e qui, qui caro Raniero, non a Berlino o Praga, purtroppo abbiamo ancora bisogno di quel modello di guida.

Almeno fino a quando non ci renderemo conto che in questo paese, e a maggior ragione qui al Sud, occorre imparare a correre tutti, cosi come fai tu a migliaia di km di distanza. Non solo pretenderlo dai giocatori del Napoli. Chiudo infine sulla “visione strategica del presidente”: hai centrato il mio pensiero ma avevo poche battute a disposizione.

Con stima e fns