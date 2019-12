Repubblica: all’esterno del ristorante D’Angelo applausi solo per Meret, Koulibaly e Di Lorenzo

L’accoglienza dei tifosi è stata più fredda per Callejon e Insigne. Ma non ci sono state contestazioni

I primi ad arrivare, alla cena di Natale del Napoli, ieri, sono stati Callejon e Insigne. I due erano accompagnati dalle rispettive mogli. Secondo quanto scrive Repubblica Napoli, non sono stati accolti con grande entusiasmo dai pochi tifosi presenti all’esterno del ristorante D’Angelo. Al contrario di quanto è accaduto a tre dei loro compagni: Meret, Koulibaly e Di Lorenzo.

Scrive il quotidiano:

“La cena di ieri è stata quasi snobbata dai tifosi, molto delusi per i risultati negativi del Napoli in campionato. All’esterno del ristorante si è dunque radunato solo un manipolo di fedelissimi e gli unici applausi sono stati per Meret, Koulibaly e Di Lorenzo. Più tiepida è stata invece l’accoglienza per i primi arrivati: il capitano Insigne e Callejòn”.