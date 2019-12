Pioli: “Nessun giocatore del Milan deve pensare al mercato, solo alla partita”

Il tecnico rossonero in conferenza stampa: “Se vedessi un giocatore poco determinato sicuramente non verrà convocato”

Domani il Milan affronterà l’Atalanta a Bergamo. Oggi, in conferenza stampa, ha parlato l’allenatore rossonero Stefano Pioli.

“Tutte le gare sono importanti per noi, dobbiamo mettere il giusto spirito senza pensare ad altro. Siamo in un momento delicato con una classifica deficitaria, abbiamo fatto 4 risultati utili di fila ma ci serve fare di più. L’Atalanta è una squadra forte, bisognerà avere concentrazione, ma non sarà l’ultima occasione per una qualificazione in Europa”.