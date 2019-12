Per la Roma il gol di Manolas al Barcellona è il “best moment del decennio”

Il club giallorosso festeggia sui social la serata in cui il difensore del Napoli eliminò i bluagrana dalla Champions (che ora si ritroveranno contro a febbraio)

Il numero 44 che si prepara al terzo tempo della gloria. Il calcio d’angolo, lo stacco di testa, il gol del 3-0 che elimina il Barcellona dalla Champions, in “remuntada”.

La Roma ha eletto il gol di Kostas Manolas come “best moment del decennio”, anche se Manolas ora gioca nel Napoli, e proprio col Napoli affronterà a febbraio il Barcellona in Champions.

⚡️ Best Moment del decennio ⚡️ 📊 Sì, torniamo a parlare di quel quarto di finale di @ChampionsLeague 👇#ASRoma pic.twitter.com/eA0FAvkcFz — AS Roma (@OfficialASRoma) December 29, 2019

Quest’estate poi il difensore greco, in un rigurgito d’orgoglio un po’ giallorosso, ritrovandoseli contro in amichevole mostrò a Suarez il tre: come a dire, “ricordati quella sera”. A Roma evidentemente non se la scorderanno più.