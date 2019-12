La peluchada del Betis, perché nessun bambino resti senza regali a Natale

In occasione dell’ultima partita in casa prima di Natale, contro l’Atletico Madrid, sono stati lanciati in campo 17.500 peluche sulle note di Jingle Bells

Per il secondo anno di seguito, il Betis ha organizzato la peluchada, il lancio del peluche in campo durante la partita contro l’Atletico Madrid. Un’iniziativa solidale in occasione dell’ultima partita in casa prima di Natale.

L’idea è di fare in modo che nessun bambino, tra quelli che si trovano negli ospedali e negli orfanotrofi, resti senza regali a Natale.

Ieri sono stati lanciati in campo 17.500 peluche, mentre dagli altoparlanti venivano le note di Jingle Bells. L’iniziativa è stata organizzata dalla Fundacion Betis, da tempo impegnata in progetti per il sociale, che ha ripreso quest’usanza tipica dei Paesi del Nord America.