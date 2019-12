Juventus, tre turni di squalifica a Bentancur

il Giudice Sportivo punisce Rodrigo Bentancur con tre turni di qualifica. Più una multa da 10mila euro. Il calciatore bianconero era stato espulso, ieri, nella Supercoppa giocata dalla Juventus contro la Lazio a Ryad dopo il faccia a faccia con il quarto uomo.

Questa la motivazione del Giudice:

“Tre turni a Rodringo Bentancur per la doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (1 giornata). Per avere inoltre, al 47° del secondo tempo, successivamente al provvedimento di espulsione, avvicinatosi faccia a faccia con fare minaccioso al Quarto Ufficiale, proferito nei confronti delle stesso un’espressione volgare ed insultante (due giornate ed ammenda)”.