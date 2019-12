Ho urlato cosi tanto, carico di rabbia e invocazioni divine, che si è scetato pure Benino ‘a copp ‘o Presepe

1) Ho urlato cosi tanto, carico di rabbia e invocazioni divine, che si è scetato pure Benino ‘a copp ‘o Presepe. Babbo Natale esiste, ed è macedone! 😯

2) Il primo tempo è stato una banana di Cattelan; un natura viva azzeccata al muro, lì dove le inutili invettive di alcuni tifosi sui social sono finiti per schiantarsi. Ma pecché non soffrite in silenzio?😁

3) Hysaj a destra, i suoi piedi che provano i cross, hanno commosso tutti, persino Locatelli che se lo voleva portare a casa, ma niente a Napoli il rigore a favore non è quotato… da Firenze.🙄 😤

4) Mertens-Insgine-Callejon ed è subito Amarcord, ed è subito traversa, ed è subito Allan trascina tutti. Ma facciamo tutti una statua a Meret e Di Lorenzo. Elfi magici! 😍

5) Gattuso non l’ha vinta con cuore e grinta, ste cose lasciamole ai romantici, l’ha cambiata mettendo Elmas li dove De Zerbi ha tolto Duncan, li dove Zieliu finalmente ha fatto la mezzala dinamica…😎

6) Tutti sotto la curva, Meret che corre ad abbracciare Gattuso, Callejon sulle spalle del gruppo, Insigne che abbraccia tutti. Soffrono come noi, la pensano come noi, e come noi si ripetevano “Verimme e nun ce ntussecà Natale!”

😅

7) Si chiude un anno magro, senza lode e con molta infamia. Si interrompe un periodo nero, buio e pesante ma solo chi non ha mai pianto per questa maglia può pensare che smetteremo di credere già dal primo Gennaio ad un altro sogno, ad altri sogni, in fondo il Napoli è uno stato d’animo!

Buone Feste azzurre 😙

Sempre e Comunque

Forza Napoli