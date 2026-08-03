Osimhen, via libera ai dirigenti del Tottenham per trattare l’acquisto dell’ex Napoli (dall’Inghilterra)
Il Tottenham è pronto a cercare di regalare a De Zerbi un attaccante forte come Osimhen, ma deve vendere prima qualche giocatore
Quella di Victor Osimhen è sicuramente un’estate molto movimentata. Dopo la polemica sullo stipendio con il Galatasaray, per l’ex Napoli bisogna registrare l’interesse del Tottenham.
Calciomercato, il Tottenham si fionda su Osimen: il retroscena dall’Inghilterra
Secondo quanto riportato dal media inglese Caughtoffside.com, la squadra di Roberto De Zerbi si è messa sulle tracce di Victor Osimhen. Nonostante le cifre importantissime già spese (vedi l’acquisto di Tonali dal Newcastle), i dirigenti del Tottenham avrebbero avuto il via libera per iniziare a trattare con gli agenti del centravanti.
Da sottolineare che, almeno per il momento, il Tottenham non ha avuto un contatto diretto con il Galatasaray. Il club inglese deve infatti vendere qualche giocatore prima di poter iniziare l’assalto a Victor Osimhen (accostato anche a Manchester United, Atletico Madrid e Chelsea)