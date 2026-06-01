Osimhen verso la Premier League: il ct accende il mercato, e la clausola del Napoli sbarra la Serie A

Dopo l'indizio arrivato dal ritiro della Nigeria, l'ex attaccante del Napoli sembra pronto a lasciare il Galatasaray, e la destinazione più calda è la Premier League: il Manchester United sogna il colpo.

Victor Osimhen è di nuovo al centro del mercato, e stavolta la pista porta dritto in Premier League. A riaccendere tutto sono state le parole del ct della Nigeria, Eric Chelle, che ha di fatto confermato l’addio dell’attaccante al Galatasaray. Lo avevamo già raccontato quando il selezionatore lo aveva escluso dai convocati svelando il motivo di mercato: «Osimhen potrebbe cambiare squadra, quindi resta a casa per concentrarsi sul suo futuro», le sue parole, che hanno messo in allerta l’élite europea.

Il sogno Manchester United

L’Inghilterra è da tempo indicata come la destinazione ideale per l’ex Lille. Il nome più ricorrente è quello del Manchester United, che cerca un centravanti di livello: la leggenda Patrice Evra ha pubblicamente invitato i Red Devils a muoversi, e il paragone che gira a Old Trafford è pesante — uno stile da minaccia costante, alla Didier Drogba. I Red Devils hanno già speso tanto per Sesko, ma il fascino di un bomber collaudato come Osimhen può valere uno strappo. È il campionato che, oltre all’Arabia, può garantirgli l’ingaggio monstre che chiede.

Il muro del Napoli e il ritorno in Italia (quasi) impossibile

Un ritorno in Serie A resta teoricamente possibile, e non mancano gli estimatori: i bookmaker lo davano come prossimo centravanti della Juventus, e anche la Roma osserva. Ma c’è un ostacolo costruito apposta da De Laurentiis. Al momento della cessione al Galatasaray, il Napoli inserì una clausola che blocca il passaggio ai rivali italiani fino al 2027, con penali pesantissime — la stessa logica del retroscena sulle garanzie chieste dal Napoli, definite “una cosa mai vista” dal presidente turco. Tradotto: in Italia, per Osimhen, le porte sono di fatto sbarrate.