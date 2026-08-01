Trenta milioni per Gutierrez: dove si firma? Il Napoli dice subito di sì

Occasione da prendere al volo

Ok il prezzo è stra-giusto. Trenta milioni per Gutierrez è una di quelle occasioni da cogliere al volo. Ringraziando il 25enne spagnolo che è approdato lo scorso anno in azzurro e che ha disputato una stagione che possiamo definire più che sufficiente. Ma uno dei principi base della Borsa è “vendi e pentiti”. E in questo caso non è nemmeno detto che il Napoli si pentirà. Anzi. Trenta milioni di euro per Gutierrez sono una chance da prendere al volo. Qui, subito. Senza un secondo di più.

Il Corriere dello Sport scrive che il Bayer Leverkusen ha ritoccato la prima offerta da 25 milioni, l’ha alzata di cinque. E il Napoli ha ovviamente accettato. I club stanno discutendo i dettagli necessari per poter decretare la chiusura definitiva della trattativa. A meno di clamorosi dietrofront.

A sinistra il Napoli resta con Olivera e Spinazzola

Scrive il Corsport con Fabio Mandarini:

Manna permetterà al club di realizzare una super plusvalenza in meno di dodici mesi e di ripartire sul mercato, ancora fortemente condizionato dalla legge “prima si cede-poi si compra”: pagato al Girona 18 milioni più 2 di bonus neanche un anno fa e rivenduto a cifre che consentiranno di velocizzare la ripartenza e movimentare gli acquisti.

A sinistra ci saranno Spinazzola e Olivera.