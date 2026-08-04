Il Corsport: "Il Milan chiede 60 milioni e lui sperava di con­fron­tarsi con i migliori cam­pio­nati al mondo. Non gradirebbe la destinazione turca. Forse è per que­sto che, nel ritiro di Perth, si sta mostrando molto volenteroso"

Forse il buon Rafa ci avrebbe dovuto pensare prima di rilasciare quelle dichiarazioni in cui, nel pieno caos societario che regnava a Milanello, dichiarava candidamente di volere una nuova sfida. E con nuova sfida intendeva i nobili campi della Premier e della Liga. Ecco, sono arrivate offerte solo dai più modesti campionati turchi. E ora, che fare, dopo essere rimasto col cerino in mano? Ma far finta di niente, probabilmente. Ne parla Antonello Gioia sul Corriere dello Sport.

Leao rimane?

Si legge sul Corriere:

“Lo sce­na­rio in cui sia ancora Rafael Leao a pos­se­dere la maglia numero 10 ros­so­nero nella sta­gione 20262027 non è così remoto come si poteva ipo­tiz­zare solo fino a qual­che giorno fa. Per­ché, ad un mese scarso dalla chiu­sura del cal­cio­mer­cato, nes­suno si è mai lon­ta­na­mente avvi­ci­nato alla ferma richie­sta del Milan di 60 milioni di euro per il suo car­tel­lino.

A tutto ciò si aggiun­gono le ambi­zioni di Rafa, che spe­rava di con­fron­tarsi con i migliori cam­pio­nati al mondo (Pre­mier Lea­gue e Liga spa­gnola) e che, di con­se­guenza, non gra­di­rebbe la Süper Lig turca, anche a fronte di un ingag­gio milio­na­rio a due cifre. Forse è per que­sto che, nel ritiro di Perth, si sta mostrando molto sor­ri­dente, volen­te­roso e ben inse­rito nel con­te­sto squa­dra.”

La cura Amorim