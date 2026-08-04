Leao è rimasto col cerino in mano: sognava la Premier, probabilmente rimarrà al Milan
Il Corsport: "Il Milan chiede 60 milioni e lui sperava di confrontarsi con i migliori campionati al mondo. Non gradirebbe la destinazione turca. Forse è per questo che, nel ritiro di Perth, si sta mostrando molto volenteroso"
Forse il buon Rafa ci avrebbe dovuto pensare prima di rilasciare quelle dichiarazioni in cui, nel pieno caos societario che regnava a Milanello, dichiarava candidamente di volere una nuova sfida. E con nuova sfida intendeva i nobili campi della Premier e della Liga. Ecco, sono arrivate offerte solo dai più modesti campionati turchi. E ora, che fare, dopo essere rimasto col cerino in mano? Ma far finta di niente, probabilmente. Ne parla Antonello Gioia sul Corriere dello Sport.
Leao rimane?
Si legge sul Corriere:
“Lo scenario in cui sia ancora Rafael Leao a possedere la maglia numero 10 rossonero nella stagione 20262027 non è così remoto come si poteva ipotizzare solo fino a qualche giorno fa. Perché, ad un mese scarso dalla chiusura del calciomercato, nessuno si è mai lontanamente avvicinato alla ferma richiesta del Milan di 60 milioni di euro per il suo cartellino.
A tutto ciò si aggiungono le ambizioni di Rafa, che sperava di confrontarsi con i migliori campionati al mondo (Premier League e Liga spagnola) e che, di conseguenza, non gradirebbe la Süper Lig turca, anche a fronte di un ingaggio milionario a due cifre. Forse è per questo che, nel ritiro di Perth, si sta mostrando molto sorridente, volenteroso e ben inserito nel contesto squadra.”