In Australia è 1-1 tra Milan e Inter. La Juve batte il Chelsea 1-0
A Dimarco risponde Nkunku ed in Australia finisce in pareggio il Derby. Spalletti vince con il 4-3-3 e con un super Yildiz
Db Milano 20/01/2026 - Champions League / Inter-Bodo Glimt / foto Daniele Buffa/Image Sport
nella foto: Cristian Chivu
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Perth e l’Australia sono stati teatro del primo Derby di Milano della stagione. Le due squadre meneghine si sono affrontate nella stracittadina prevista nelle rispettive tournée in Asia ed in terra d’Australia. Nessun vincitore dalla sfida in programma, con l’1-1 che accontenta tutti in attesa che il match più sentito a Milano metta in palio punti pesanti.
Nel primo tempo decisamente meglio il Milan, con Musah che sfiora il gol centrando il palo a botta sicura. Nella ripresa apre l’Inter le marcature; suggerimento di Barella e tap in di Dimarco. Il pari del Milan nel finale di gara con Nkunku abile a trasformare un rigore concesso per una spinta di Carlos Augusto sullo stesso calciatore francese.
E così Chivu deve rinviare l’appuntamento con la vittoria nel Derby. Nella scorsa stagione, infatti, due sconfitte contro il Milan di Max Allegri capace di imporsi con il punteggio di 1-0 sia nella gara d’andata che in quella di ritorno.
23 novembre 2025 – Inter–Milan 0-1 8 marzo 2026 – Milan–Inter 1-0
La Juve supera il Chelsea: decide Zhegrova
Vince e convince, invece, la Juventus di Luciano Spalletti. I bianconeri superano il Chelsea nell’amichevole disputata ad Hong Kong con il punteggio di 1-0. Decide la rete di Edon Zhegrova, uno dei calciatori in uscita dai bianconeri. L’esterno kosovaro ha sfruttato al meglio l’assist di Yildiz schierato nel tridente con Zhegrova e Jonathan David.
Nel primo tempo, invece, 4-2-3-1 ibrido con tanti movimenti sugli esterni, Cambiaso sulla linea dei trequartisti e del doppio playLocatelli-Douglas Luiz davanti alla difesa. In difesa Gatti e Kelly hanno giocato al centro.