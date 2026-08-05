Spalletti e quella passione per i calciatori azzurri: voleva Olivera alla Juve, ma il Napoli ha frenato

Tuttosport: "Olivera era gradito a Lucio. Il Napoli, però, ha respinto la proposta di scambio con Federico Gatti. Dunque, salvo clamorosi ribaltoni, tutto da rifare."

Ok, quindi in casa Juve non c’è solo il portiere come necessità: serve anche un terzino sinistro. Bene, ovviamente Spallettone, dopo che mise gli occhi su Lobotka quando aveva voglia di un regista, a chi ha pensato? A Mathias Olivera, ovviamente. Praticamente è rimasto legato ai calciatori con cui ha vinto il suo unico scudetto. È troppo evidente la sua preferenza.

Ne parla Paolo Pirisi su Tuttosport.

Spalletti vuole Olivera: i dettagli

Si legge su Tuttosport:

“Per Spalletti il profilo alternativo a Cambiaso deve avere una vocazione difensiva: da qui nasce il concreto interesse fatto presente anche al Napoli per Matias Olivera, che però dopo la partenza di Gutierrez verso il Bayer Leverkusen è stato trattenuto da Max Allegri.

Olivera era gradito a Lucio, perché in grado di interpretare in maniera moderna il proprio ruolo sulla corsia mancina: bene in fase di spinta, applicato in fase di copertura, a tal punto da poter anche agire da braccetto. Il Napoli, però, ha respinto la proposta di scambio con Federico Gatti. Dunque, salvo clamorosi ribaltoni, tutto da rifare.”

Gli altri nomi

Il sogno proibito della Juve, secondo Tuttosport, sarebbe Carlos Augusto dell’Inter. Un sogno, appunto. Poi ci sarebbero Juan Miranda del Bologna, che non convince appieno Spalletti, e Kolasinac che, seppur affidabile, compirà 34 anni a gennaio. Vedremo se decideranno di affondare il colpo su uno di questi profili. Molto dipenderà anche dall’uscita di Cabal.