Il valzer di Suzuki: il Psg potrebbe comprarlo per prestarlo alla Juve
Il Corsport: "La Juve non riesce a coprire la cifra di Suzuki e così ha pensato ad una soluzione low cost, nel caso in cui il Psg non riuscisse a cedere Chevalier, e potendo sfruttare la volontà del giapponese di giocare titolare"
L’alternativa Vicario
L’asso nella manica rimane Vicario, in uscita dal Tottenham, che potrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. L’ex Empoli non è partito con gli Spurs per recuperare da un infortunio alla caviglia ed è in attesa di conoscere il suo futuro.