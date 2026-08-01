Spalletti: “È un mercato complicato, abbiamo sbagliato qualche acquisto gli anni precedenti”

"Suzuki? Mi garba molto, ma per il momento è proibitivo da un punto di vista di costi e possibilità. Su Vicario c'è da capire perché il Tottenham l'abbia lasciato fuori"

Spalletti: “È un mercato complicato, abbiamo sbagliato qualche acquisto gli anni precedenti”

Mg Bergamo 11/04/2026 - campionato di calcio serie A / Atalanta-Juventus / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Luciano Spalletti

Oltre alle dure parole su Malagò, Luciano Spalletti ha anche parlato del mercato in entrata della Juventus che, in questi giorni, è sembrato subire un’accelerata. Non abbastanza, però, per il tecnico toscano. Ecco le sue parole dopo Juventus-Nizza.

Le parole di Spalletti

Spalletti

Le sue parole, riportate da TuttoSport:

Sì, mi aspetto nuovi arrivi . Ho l’ufficio tra Ottolini e Massara e vedo il loro impegno e la loro presenza sul mercato, sono direttori conosciuti, hanno contatti con chiunque.

Siccome è un mercato particolarmente complicato e siccome abbiamo sbagliato qualche acquisto gli anni precedenti – e infatti siamo a rincorrere caselle su questi campettini – bisogna che si ottimizzi un po’ e mi sembra che anche in questo i direttori siano perfetti. Mi posso sbilanciare solo su Kolo Muani perché il direttore mi ha rassicurato. Su Alajbegovic, per quello che so io, la situazione è diversa”.

Sulla questione portieri

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Come ben sappiamo, la Juventus è ormai da tempo alla ricerca di un portiere. La distanza con  Martinez resta e, quindi, i profili individuati sono quelli di Suzuki e Vicario. E Spalletti esprime una netta preferenza:

Suzuki mi garba molto, ci piace perché è un portiere di grandissima prospettiva: se si va a vedere sulla carta stampata è un nome che viene richiamato dalle società più forti. Ma per il momento è proibitivo da un punto di vista di costi e possibilità, perché le complicazioni a volte sono di varia natura.

Dobbiamo anche mettere a posto le spese che si fanno. Vicario? È un portiere esperto che ha vissuto situazioni. Uno forte. C’è da capire il perché una squadra come il Tottenham abbia deciso di lasciarlo fuori.”