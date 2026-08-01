Spalletti: “È un mercato complicato, abbiamo sbagliato qualche acquisto gli anni precedenti”

"Suzuki? Mi garba molto, ma per il momento è proibitivo da un punto di vista di costi e possibilità. Su Vicario c'è da capire perché il Tottenham l'abbia lasciato fuori"

Oltre alle dure parole su Malagò, Luciano Spalletti ha anche parlato del mercato in entrata della Juventus che, in questi giorni, è sembrato subire un’accelerata. Non abbastanza, però, per il tecnico toscano. Ecco le sue parole dopo Juventus-Nizza.

Le parole di Spalletti

Le sue parole, riportate da TuttoSport:

“Sì, mi aspetto nuovi arrivi . Ho l’ufficio tra Ottolini e Massara e vedo il loro impegno e la loro presenza sul mercato, sono direttori conosciuti, hanno contatti con chiunque.

Siccome è un mercato particolarmente complicato e siccome abbiamo sbagliato qualche acquisto gli anni precedenti – e infatti siamo a rincorrere caselle su questi campettini – bisogna che si ottimizzi un po’ e mi sembra che anche in questo i direttori siano perfetti. Mi posso sbilanciare solo su Kolo Muani perché il direttore mi ha rassicurato. Su Alajbegovic, per quello che so io, la situazione è diversa”.

Sulla questione portieri

Come ben sappiamo, la Juventus è ormai da tempo alla ricerca di un portiere. La distanza con Martinez resta e, quindi, i profili individuati sono quelli di Suzuki e Vicario. E Spalletti esprime una netta preferenza:

Suzuki mi garba molto, ci piace perché è un portiere di grandissima prospettiva: se si va a vedere sulla carta stampata è un nome che viene richiamato dalle società più forti. Ma per il momento è proibitivo da un punto di vista di costi e possibilità, perché le complicazioni a volte sono di varia natura.

Dobbiamo anche mettere a posto le spese che si fanno. Vicario? È un portiere esperto che ha vissuto situazioni. Uno forte. C’è da capire il perché una squadra come il Tottenham abbia deciso di lasciarlo fuori.”