Il Como sta facendo un grande mercato: hanno speso 127 milioni (se ne fregano del fair play finanziario)

Hanno preso Chalobah (36 milioni) il difensore del Chelsea che giocava. Oltre a Nico Paz, Milla, Liberali, Kaiki, Couto e forse Moise Kean. "Il fair play finanziario? Pagheremo la multa"

Il Como tira dritto: “il fair play finanziario? Pagheremo la multa”

Quello del Como è un mercato. Un mercato coi fiocchi. La società lariano-indonesiana non bada a spese. E a chi gli fa notare che sono abbondantemente fuori dai patti posti dal fair play finanziario, il presidente del Como Suwarso risponde imperturbabile: “Pagheremo la multa”. L’ultimo colpo della squadra allenata da Fabregas – e che quest’anno disputerà la Champions – è Chalobah difensore centrale del Chelsea che però lo scorso anno ha giocato. Non come Badiashile il calciatore accostato al Napoli e che è si infortuna tra volte l’anno. Sono tra i favoriti per la Serie A.

Il Como ha chiuso un affare da 36 milioni di euro: trenta fissi più sei di bonus.

Il mercato dei lariani colpo per colpo

Ma occhio a tutto quel che i comaschi hanno acquistato in questa sessione estiva di calciomercato. Leggiamo dalla Gazzetta:

I trentasei milioni di euro per Chalobah

che sommati a quelli già spesi per Paz (60), Milla (6), Liberali (6), Kaiki (obbligo di riscatto a 12) e Morata (riscatto a 12) porteranno la spesa complessiva a 127 milioni, senza contare il prossimo arrivo di Yan Couto (diritto di riscatto a 20). D’altronde non si può badare a spese per la stagione più importante della storia del club che affronterà per la prima volta la Champions.

E non è finita qui. Manca ancora la punta. Se non sarà Kean, sarà un altro nome di grido.