De Bruyne sarà l’uomo Champions. Lukaku andrà via (ma per 10 milioni)

Gazzetta: "Kevin è centrale nel progetto di Allegri: Max ha voglia di sfruttare il suo talento e la sua leadership". Su Lukaku: "Il suo destino è segnato. La Mls resta la pista più cala, ma De Laurentiis vuole 10 milioni per lasciarlo partire"

D’altronde era abbastanza palese: il siparietto e i sorrisi in Piazza del Plebiscito erano stati un chiaro indizio della volontà di King Kev, che per la prima volta è sembrato davvero calato nella realtà Napoli. L’ex Manchester City, atteso oggi a Castel di Sangro, resterà in azzurro e si giocherà le sue carte sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Lukaku è invece destinato a partire. Il punto fatto dalla Gazzetta dello Sport sul futuro dei due belgi.

Il futuro di De Bruyne…

Scrive Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta:

“Kevin è centrale nel progetto di Allegri: Max ha voglia di sfruttare il suo talento e la sua leadership, soprattutto nelle grandi notti di Champions. Da mezz’ala o da sotto-punta, chissà, magari anche come possibile alternativa in regia, come ha fatto lo scorso anno con Modric.

De Bruyne e Allegri parleranno a lungo nei prossimi giorni, per entrare in sintonia e cercare il modo più veloce per rendere il Napoli subito competitivo”

…e quello di Lukaku

Sul fronte Lukaku, invece, la situazione è decisamente diversa. Anche lui arriverà oggi a Castel di Sangro, ma il suo destino sembra ormai segnato: Rasmus Hojlund sarà il centravanti titolare del Napoli e Big Rom non ha intenzione di ricoprire il ruolo di vice.

La Mls resta al momento la pista più concreta, ma Aurelio De Laurentiis chiede almeno 10 milioni di euro per lasciarlo partire. Le parti dovranno quindi continuare a lavorare per trovare una soluzione che soddisfi tutti.