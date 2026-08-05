Dalla Spagna: “Mastantuono va alla Fiorentina squadra ricca di giovani talenti”

Franco Mastantuono è l’ennesimo colpo della Fiorentina in una sessione di mercato davvero scoppiettante. Il club viola, con Paratici ds, ha rivoluzionato la squadra affidata a Fabio Grosso, acquistando una serie di calciatori giovani ma dal futuro scritto. I viola hanno ingaggiato con la formula del prestito secco Mastantuono che così potrà continuare la sua crescita.

A tal proposito, il Real Madrid ha preferito cedere il ragazzo in Europa e non al River Plate – opzione vista di buon occhio dall’argentino – proprio per permettergli di misurarsi con il calcio europeo e di crescere senza la comfort zone casalinga. La Fiorentina è stato il primo club a sedersi al tavolo delle trattative e l’ha così spuntata sulle altre pretendenti.

Mastantuono, decisivo il colloquio con Grosso e Paratici

Prima della decisione finale, però, Mastantuono ha avuto un colloquio con il tecnico della Fiorentina. “Dopo alcuni giorni di riflessione, all’inizio di questa settimana Mastantuono ha parlato con l’allenatore Fabio Grosso e con il direttore sportivo Fabio Paratici, scegliendo infine il progetto della Viola. Un club che punterà su di lui, gli garantirà minuti di qualità e un ruolo più centrale, oltre a un sistema di gioco nel quale potrebbe trovarsi maggiormente a suo agio rispetto al Real Madrid” ha rivelato Marca nella sua edizione online.

Ed il portale spagnolo ha anche elogiato la Fiorentina ed il suo mercato. “In questo modo, Mastantuono si unisce a una squadra che quest’estate ha costruito un gruppo ricco di giovani talenti. Tra i nomi spiccano l’ivoriano Christ Inao Oulai, rivelazione dell’ultimo Mondiale, e due vecchie conoscenze del Real Madrid: Víctor Valdepeñas, e Álex Jiménez, ex madridista arrivato anch’egli in prestito a Firenze dal Bournemouth. Un ambiente giovane e ambizioso nel quale Franco cercherà di compiere il definitivo salto di qualità“.