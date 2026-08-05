La Fiorentina prende Mastantuono (ufficiale): che bello avere Paratici

Noi del Napolista lo suggerimmo a De Laurentiis in caso di addio di Manna. Atta, Dragusin, Oulai, Jimenez, Valdepenas, Viery, Joao Mario e ora Mastantuono: la Fiorentina sta facendo una signora squadra

La Fiorentina sta facendo un grande mercato e il merito è di una sola persona: Fabio Paratici. Non a caso, noi del Napolista lo suggerimmo a De Laurentiis il 9 maggio 2026. Adesso, dopo Atta, Dragusin, Oulai, Jimenez, Valdepenas, Viery e Joao Mario arriva clamorosamente anche Franco Mastantuono dal Real Madrid.

Fiorentina, arriva Mastantuono: colpaccio di Paratici

Riporta Romano:

“Esclusiva: fatta ora per Mastantuono alla Fiorentina! Operazione chiusa tra club: prestito per l’argentino in viola, via libera del Real Madrid e colpaccio della Fiorentina. Mastantuono, in arrivo. Here we go.”

Operazione in prestito secco. Al termine della stagione torna a Madrid. Ciò non toglie nulla allo spessore di un assoluto colpaccio.

Il metodo del ds

Parliamoci chiaro: Paratici era l’unico uomo con abbastanza esperienza sulle spalle da poter risollevare un club sull’orlo della retrocessione. E per ora, sulla carta, lo sta facendo. Colpi mirati, un allenatore giovane con idee e, per non farsi mancare nulla, anche il colpaccio dal Real Madrid.

Fabio ha un modo di condurre le trattative fondato sulla rapidità e sulla decisione, in modo tale da anticipare gli avversari. Chiude colpi anche di notte, come scrive Savelli su Libero. Beh, la Fiorentina fa bene a goderselo.