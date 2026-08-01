Avviciniamoci a Gatti: ottima prestazione contro il Nizza (il Napoli potrebbe prenderlo)

La Juventus ha battuto il Nizza con il punteggio di 2-0 nella terza amichevole del suo precampionato. Buone indicazioni per Luciano Spalletti soprattutto da Douglas Luiz, il centrocampista tornato in bianconero dopo il prestito non esaltante in Premier League. C’è però un altro calciatore che ha dato bune indicazioni nella gara contro i transalpini.

Ci riferiamo a Federico Gatti, schierato titolare dal tecnico di Certaldo. Nel cuore della difesa bianconera, il centrale ha offerto una prova solida, da marcatore arcigno qual è. Orakpo non vede mai il pallone ed il merito è di Gatti che di fatto lo neutralizza in ogni zona del campo, togliendogli perfino il respiro.

Gatti, prestazione impeccabile contro il Nizza

E nel finale conquista l’ovazione del pubblico per due interventi, mostrando la sua affidabilità. A tal proposito, voto 7 in pagella per Tuttosport. “Riscuote ogni penny della taglia su Orakpo, braccandolo a tutto campo e mandandolo fuori di testa. Nel finale si concede pure l’ovazione del pubblico per un paio di chiusure sporche il giusto“.

Una prova che di certo non sarà passata inosservata nemmeno a Castel di Sangro, dove sono di stanza Max Allegri e Giovanni Manna. Non è un mistero come Gatti sia il preferito di tecnico e dirigente, un profilo che nelle gerarchie ha superato anche Badiashile, centrale in uscita dal Chelsea.

La Juventus ha dato ampia disponibilità a trattare la sua cessione e non è escluso come nei prossimi giorni si possa accelerare l’operazione di mercato chiudendo l’affare, considerato una priorità dagli azzurri visto illungo infortunio occorso a Buongiorno.