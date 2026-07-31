Ahia, il Napoli lavora per Gatti della Juventus (prestito con obbligo di riscatto)

Non una bella notizia. Piace ad Allegri e Manna (non sappiamo perché). Giocò gli spareggi in Nazionale (non uscimmo per colpa sua). Di buono c'è che è sano e segna. Che dire? Fidiamoci di Max, ma è dura

Gatti è un pallino di Allegri (e pure di Manna)

Proprio durante i festeggiamenti del centenario, da Sky Sport giunge una notizia fortemente depressiva per i tifosi del Napoli. Il club azzurro sta lavorando per l’arrivo di Federico Gatti centrale difensivo juventino che Spalletti lo scorso anno, dopo averlo conosciuto, ha impiegato col contagocce. E non solo per l’infortunio al menisco.

Il difensore piace ad Allegri e noi – che stimiamo enormemente il tecnico livornese – non capiamo perché. Fatto sta che il 31 luglio Sky Sport lancia questa notizia. Certamente non bella per i tifosi azzurri. Peraltro al momento l’alternativa sembrava essere Badiashile del Chelsea, 25enne francese con una carriera zeppa di infortuni: tre muscolari solo lo scorso anno. Almeno Gatti – 28 anni appena compiuti – è sano.

Scrive Di Marzio che Allegri lo voleva già al Milan lo scorso anno. Chissà, forse era meglio di Pavlovic.

Se vogliamo provare a tirarci su il morale, ricordiamo che è anche Nazionale. Almeno Gattuso lo ha convocato per gli spareggi contro Irlanda del Nord e Bosnia, sappiamo come sono finiti. Giocò entrambe le partite (non uscimmo per colpa sua). Contro la Bosnia al 44esimo per l’espulsione di Bastoni. Contro l’Irlanda del Nord entrò al 63esimo, sempre al posto di Bastoni. Ha otto presenze in Nazionale. È uno che segna, questo sì. Fa anche segnare. Ma insomma fidiamoci di Max. Tanto non abbiamo scelta.