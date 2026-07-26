Mimun annuncia: “Nazionale, rivoluzione in vista. Arriva Mancini. E tutto cambia”. Quindi addio Maldini e Pirlo

Tweet del direttore del Tg5 Clemente Mimun che annuncia una svolta clamorosa che porterebbe al tramonto di Pirlo e all'arrivo di Mancini. Sarebbe clamoroso

Il direttore del Tg5 Clemente Mimun annuncia la rivoluzione in Federcalcio e nella Nazionale. Un brevissimo tweet: “rivoluzione in vista:Mancini!!!”.

Sarebbe clamoroso.

Mimun aggiunge un secondo tweet: “E tutto cambia”.

Il che significherebbe l’addio di Paolo Maldini.

Ovviamente non è una notizia ufficiale. È il direttore del Tg5 che anticipa quel che a suo avviso sta per accadere in Federcalcio e alla Nazionale. Tramonterebbe l’ipotesi Pirlo travolto da critiche sia politiche sia tecnico-calcistiche.

Sarebbe realmente una rivoluzione. E significherebbe che dopo un mese la Federcalcio tornerebbe alla casella di partenza. Con un ct ma senza direttore tecnico. Malagò dovrebbe rifare tutto daccapo e sarebbe una sorprendente rottura col duo Maldini-Leoanrdo. Staremo a vedere. Mancini è da sempre il candidato del presidente della Figc Malagò.

rivoluzione in vista:Mancini!!! — Clemente Mimun (@cjmimun) July 26, 2026