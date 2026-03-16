Verstappen: “Questa Formula 1 è una barzelletta, sembra di giocare a Mario Kart”
"Superi con il turbo, poi la batteria si scarica sul rettilineo successivo e vieni superato di nuovo con il turbo. Se la gente si diverte con questa roba, vuol dire che di corse non capisce niente"
L’ha presa benissimo, Max Verstappen. La sua Red Bull proprio non va, in questa nuova Formula Uno ibrida. E non la manda dire, da mesi ormai. Le nuove regole “si ritorceranno contro la F1”, sbraita. Dopo il Gp in Cina il quattro volte campione del mondo ha aggiunto che i tifosi che si sono goduti lo spettacolo delle prime due gare della stagione in Australia e Cina “non capiscono le corse”.
“È terribile. Non so, se a qualcuno piace questo, allora non sa davvero cosa sia una corsa. Non è affatto divertente. È come giocare a Mario Kart. Questa non è una corsa. Guardate le gare. Superate gli avversari con il turbo, poi la batteria si scarica sul rettilineo successivo. E loro vi superano di nuovo con il turbo. Per me è solo una barzelletta”.
Hamilton non è d’accordo. Ha descritto la sua battaglia con Leclerc in Cina come “la migliore esperienza che abbia mai avuto in gara”. E il team principal della Mercedes, Toto Wolff, lo punge: Verstappen fa così, dice, solo perché la sua macchina va piano come una Duna.
“Quel che è certo – scrive il Telegraph – è che il regolamento del 2026 ha diviso le opinioni. I team si incontreranno questa settimana con Nikolas Tombazis, direttore Fia per le monoposto, per discutere le preoccupazioni di Verstappen e di altri. Ma non ci saranno cambiamenti prima del Gran Premio del Giappone tra due fine settimana. Al contrario, è probabile che venga istituito un gruppo di lavoro per esaminare possibili modifiche prima del Gran Premio di Miami del 3 maggio”.