Verstappen: “Questa Formula 1 è una barzelletta, sembra di giocare a Mario Kart”

L’ha presa benissimo, Max Verstappen. La sua Red Bull proprio non va, in questa nuova Formula Uno ibrida. E non la manda dire, da mesi ormai. Le nuove regole “si ritorceranno contro la F1”, sbraita. Dopo il Gp in Cina il quattro volte campione del mondo ha aggiunto che i tifosi che si sono goduti lo spettacolo delle prime due gare della stagione in Australia e Cina “non capiscono le corse”.

“È terribile. Non so, se a qualcuno piace questo, allora non sa davvero cosa sia una corsa. Non è affatto divertente. È come giocare a Mario Kart. Questa non è una corsa. Guardate le gare. Superate gli avversari con il turbo, poi la batteria si scarica sul rettilineo successivo. E loro vi superano di nuovo con il turbo. Per me è solo una barzelletta”.

Hamilton non è d’accordo. Ha descritto la sua battaglia con Leclerc in Cina come “la migliore esperienza che abbia mai avuto in gara”. E il team principal della Mercedes, Toto Wolff, lo punge: Verstappen fa così, dice, solo perché la sua macchina va piano come una Duna.

“Quel che è certo – scrive il Telegraph – è che il regolamento del 2026 ha diviso le opinioni. I team si incontreranno questa settimana con Nikolas Tombazis, direttore Fia ​per le monoposto, per discutere le preoccupazioni di Verstappen e di altri. Ma non ci saranno cambiamenti prima del Gran Premio del Giappone tra due fine settimana. Al contrario, è probabile che venga istituito un gruppo di lavoro per esaminare possibili modifiche prima del Gran Premio di Miami del 3 maggio”.