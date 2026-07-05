Vince Leclerc ma la Ferrari con un assurdo pit-stop butta via il secondo posto di Hamilton

La Ferrari trionfa a Silverstone. Vince Leclerc. Ma Maranello butta via una storica doppietta: erano primo Leclerc e secondo Hamilton. Poi, a pochi giri dalla fine è uscito Verstappen, è entrata la safety car e la Ferrari ha richiamato entrambi i piloti ai box per il cambio gomme. In questo modo, però, poiché la safety non è più uscita, Hamilton è stato superato da Russell e non ha potuto rimediare. Un’assurdità. Primo Leclerc, secondo Russell, terzo Hamilton (che è anche sotto investigazione), fuori dai dieci Antonelli.

Antonelli fuori quando era in rimonta su Leclerc

Leclerc ha dominato la gara dal primo all’ultimo giro. Ha patito quando mancavano una decina di giri al traguardo, Antonelli era ormai a meno di tre secondi. Poi, però, l’italiano della Mercedes ha avuto un problema alla sospensione e ha dovuto bruscamente rallentare. Si è fermato due volte ai box ed è uscito di scena dalle prime posizioni. Ha finito sedicesimo. Ha provato a difendere il decimo posto che gli avrebbe garantito almeno un punto. L’ultima doppietta di Maranello rimane quindi quella di due anni fa negli Stati Uniti: anche allora primo Leclerc, secondo fu Sainz.

Hamilton ha disputato una gara sulla difensiva, ha subito anche una penalità di cinque secondi per falsa partenza. Ha battagliato con Antonelli, Verstappen, Russell e alla fine era secondo prima dell’assurda decisione. Hamilton è terzo in classifica, secondo è Russell. È la seconda vittoria Ferrari quest’anno, dopo il successo di Hamilton a Barcellona. Torna quindi il sorriso a Leclerc e a tutti i tifosi del monegasco.