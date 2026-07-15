Tuchel: “Sono passato alla difesa a cinque perché subivamo troppo, dopo le sconfitte ci sono milioni di allenatori”

Il ct dell'Inghilterra e le critiche per un atteggiamento troppo difensivo: "Stavamo concedendo troppi cross e non recuperavamo mai il pallone. Ho cercato di aiutare la squadra, ma la responsabilità ricade sull'allenatore"

Thomas Tuchel spiega le ragioni della sconfitta con l’Argentina e dice di non avere rimpianti. Non ha parlato del suo futuro.

“Ci sono milioni di allenatori che sanno allenare meglio dopo una sconfitta. Non è stato un problema di disposizione sul campo. La partita è cambiata completamente. Io prendo le decisioni”.

“Siamo frustrati. Eravamo così vicini, e dopo aver segnato il primo gol, credevamo di poter passare. Ma abbiamo concesso all’Argentina troppe occasioni e non siamo riusciti a mantenere il possesso e il controllo della palla. Abbiamo sofferto molto per i molti cross. Eravamo così vicini, o almeno lo eravamo quasi, ma non siamo riusciti a mantenere lo stesso livello dopo aver segnato il gol.”

Tuchel rischia di essere duramente criticato per le sue sostituzioni, in particolare per la decisione di sostituire il marcatore Gordon con il difensore Ezri Konsa al 72° minuto.

Hai fatto sostituzioni puramente difensive alla fine della partita, proprio come nella partita precedente.

Tuchel: “Nella partita precedente abbiamo fatto anche sostituzioni in attacco, ma oggi abbiamo deciso di virare su una linea difensiva a cinque giocatori perché la squadra avversaria faceva sempre più cross, quindi abbiamo dovuto chiudere gli spazi ed essere forti nei duelli aerei. Ma dopo il gol, siamo tornati indietro e abbiamo aspettato troppo, e i cross e le occasioni continuavano ad arrivare. Ho cercato di aiutare la squadra, ma la responsabilità ricade sull’allenatore, e non c’è modo di evitarlo a questo livello.”

Tuchel: “il problema non era nell’organizzazione o nella struttura tattica”

“Non hai pensato di provare ad attaccare e segnare un secondo gol per chiudere la partita?”

“Sì, certo, ma non serve a niente se non conquisti la palla e non riesci a uscire dalla metà campo. Ovviamente volevamo segnare il secondo gol, ma non credo che le sostituzioni in attacco avrebbero cambiato nulla a quel punto. Forse eravamo troppo passivi, e non siamo riusciti a riconquistare i palloni e tenerli. Il problema non era nell’organizzazione o nella struttura tattica; il flusso della partita è cambiato completamente. E ancora, capisco perfettamente tutte queste discussioni e analisi che vengono fuori dopo la partita, e capisco quelle opinioni.”

“Non pensi che quelle sostituzioni abbiano portato ancora più pressione sulla linea difensiva che era già sotto pressione significativa?”

“Ho dovuto prendere decisioni in base a come ho analizzato il flusso della partita da bordo campo, e mi assumo la piena responsabilità.

“Non ho alcun rimpianto, forse la nostra miglior partita”

Hai qualcos’altro di cui ti penti?

“No, non ho rimpianti. Eravamo così vicini a vincere, e meritavamo il vantaggio sull’1-0, e forse avremmo potuto fare una prestazione migliore. La squadra è stata brava, quindi non c’è alcun rimpianto.”

“Thomas, hai detto che non volevi parlare del tuo futuro prima del torneo, hai qualcosa da dire ora?”

“No, non ho una risposta a questa domanda. Davvero non so cosa vuoi dire. In ogni caso, penso che abbiamo visto un’ottima mentalità durante tutto il torneo, e il gruppo è stato molto forte. Abbiamo giocato partite difficili contro squadre forti, abbiamo viaggiato e corso molto, abbiamo giocato con molto caldo e ad alta quota, e oggi eravamo così vicini a vincere. Non credo che questo sia il momento giusto per cercare di analizzare l’intero torneo, ma la mentalità c’era, e oggi è stata davvero una partita decisiva.”

E ancora: Thomas Tuchel: “Non ho alcun rimpianto. Abbiamo disputato una delle nostre partite migliori, se non la migliore”.