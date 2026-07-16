Tuchel ha perso come un catenacciaro qualunque, senza giocare, senza provarci

Meglio perdere come Sarri o Italiano

Caro Direttore, ma confessi quanto avrebbe goduto se Tuchel avesse perso dopo aver inserito Saka e Rashford, quanto sarebbe stato gratificante poter dire che “ha perso perché ha voluto fare il secondo gol, anziché difendersi e mettere in campo altri due difensori”. E invece ha perso come un catenacciaro qualunque, senza giocare, senza provarci.

Certo, ci sono anche gli avversari; e, certo, voleva vincere. Come voleva vincere Italiano quando con un uomo in meno riuscì a pareggiare, ma, nel tentativo di vincere fu beffato in contropiede. Come voleva vincere Sarri anche dopo l’ingresso in campo di Zaza a Torino. Succede. Succede che ci sono anche gli avversari. Come ieri è successa la vita.

Tuchel con undici campioni strapagati, si barrica per 40 minuti

Ma Sarri o Italiano avrebbero potuto perdere lo stesso anche barricandosi davanti alla porta, perché se ti porti l’avversario in area succede che un gol te lo fanno sempre. La differenza è che avrebbero perso senza neanche provare a vincere, senza neanche provare a giocarsela.

E tra un Italiano che prende un gol in contropiede a fine partita con un uomo in meno e un Tuchel che con 11 campioni strapagati in campo si barrica inutilmente per 40 minuti senza mai provare a oltrepassare il centrocampo, preferisco sempre il primo (che, sia chiaro, non è assolutamente tra i miei allenatori preferiti!). Forse anche gli Inglesi tutti avrebbero preferito perdere a testa alta piuttosto che mortificati.

Alla prossima, Direttore.

Corrado de Lisio