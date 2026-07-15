Toh, chi si rivede: Buffon potrebbe tornare in Nazionale con un nuovo ruolo
La Gazzetta: "Malagò e Maldini lo chiameranno, Buffon ascolterà con la consueta sensibilità istituzionale. Avrebbe un ruolo di responsabilità all'interno del Club Italia."
Ci eravamo salutati non proprio benissimo, con la Bosnia che eliminò l’Italia ai rigori, conquistando il pass per il Mondiale. Da lì il terremoto: le dimissioni di Gravina, l’addio di Gattuso e, di conseguenza, anche quello di Gianluigi Buffon, uno dei principali responsabili della scelta del tecnico calabrese.
Ora, con la ricostruzione della Figc in corso e con Paolo Maldini fresco dt , il buon vecchio Gigi potrebbe tornare in Nazionale con un nuovo ruolo. Ne parla Guglielmo Buccheri sulle colonne della Gazzetta dello Sport.
Nazionale, il ritorno di Buffon?
Si legge sulla Gazzetta:
“Gigi sarà, presto, chiamato a dare una risposta, ad accettare un’offerta, inevitabilmente, diversa da quelle ricevute dalla Federazione nel recente passato.
“Malagò e Maldini lo chiameranno, Buffon ascolterà con la consueta sensibilità istituzionale progetti e idee: poi, via al tempo delle riflessioni. La presenza di Maldini è, per Gigi, la certificazione su ciò che si vuole, davvero, fare: tra i due c’è rispetto, stima, amicizia.”