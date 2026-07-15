Toh, chi si rivede: Buffon potrebbe tornare in Nazionale con un nuovo ruolo

La Gazzetta: "Malagò e Mal­dini lo chia­me­ranno, Buf­fon ascol­terà con la con­sueta sen­si­bi­lità isti­tu­zio­nale. Avrebbe un ruolo di responsabilità all'interno del Club Italia."

Toh, chi si rivede: Buffon potrebbe tornare in Nazionale con un nuovo ruolo

Mf Oslo 06/06/2025 - qualificazioni Mondiale 2026 / Norvegia-Italia / foto Michele Finessi/Image Sport nella foto: Gianluigi Buffon

Ci eravamo salutati non proprio benissimo, con la Bosnia che eliminò l’Italia ai rigori, conquistando il pass per il Mondiale. Da lì il terremoto: le dimissioni di Gravina, l’addio di Gattuso e, di conseguenza, anche quello di Gianluigi Buffon, uno dei principali responsabili della scelta del tecnico calabrese.

Ora, con la ricostruzione della Figc in corso e con Paolo Maldini fresco dt , il buon vecchio Gigi potrebbe tornare in Nazionale con un nuovo ruolo. Ne parla Guglielmo Buccheri sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

Nazionale, il ritorno di Buffon?

Buffon

 

Si legge sulla Gazzetta:

Gigi sarà, pre­sto, chia­mato a dare una rispo­sta, ad accet­tare un’offerta, ine­vi­ta­bil­mente, diversa da quelle rice­vute dalla Fede­ra­zione nel recente pas­sato. 

Malagò e Mal­dini lo chia­me­ranno, Buf­fon ascol­terà con la con­sueta sen­si­bi­lità isti­tu­zio­nale pro­getti e idee: poi, via al tempo delle rifles­sioni. La pre­senza di Mal­dini è, per Gigi, la cer­ti­fi­ca­zione su ciò che si vuole, dav­vero, fare: tra i due c’è rispetto, stima, ami­ci­zia.”

Il ruolo che potrebbe ricoprire

Buffon

 

Il ruolo di capo delegazione non sarà ovviamente più previsto e, secondo la Gazzetta, nella ricostruzione del Club Italia verranno create figure mai viste prima. Qui troverebbe spazio Buffon. Avrebbe una responsabilità non di secondo piano e, conoscendo il suo amore per la maglia azzurra, chissà che non ritorni davvero.