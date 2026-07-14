Malagò è il figo che fa scelte fighe: Pirlo ct della Nazionale gli rovinerebbe la reputazione

Malagò e la patata bollente Pirlo

Non devono essere giorni facili per Giovanni Malagò neopresidente della Federcalcio. Ha impiegato un mesetto per convincere Paolo Maldini ad assumere il ruolo di direttore tecnico della Nazionale. Ha dovuto incassare Leonardo che non si capisce bene cosa faccia ma Maldini lo vuole e amen. Malagò ha portato Paolo in Nazionale. Ha messo a segno un grande colpo, dicono tutti. Poi, diciamo, Maldini è una leggenda del calcio italiano. Possiamo dire serenamente mondiale. Non si discute. Ma non è che come dirigente possiamo considerarlo Italo Allodi. Ma va bene. Malagò promosso a pieni voti.

Neanche il tempo di festeggiare, però, che deve fronteggiare uno scenario che quantomeno gli avrà procurato il singhiozzo. Pare che la coppia Maldini-Leonardo stia pensando ad Andrea Pirlo commissario tecnico della Nazionale. Notizia che ha lasciato perplessi persino i filo-governativi della Gazzetta. Perché come calciatore Pirlo non si discute. Un fuoriclasse. Siamo nei dintorni di Modric. Ma come allenatore non ha lasciato tracce significative (e siamo buoni). Tant’è che era finito ad allenare a Dubai nella Serie B degli Emirati Arabi. Non proprio il Bayern di Monaco.

Pirlo ct della Nazionale porterebbe con sé una serie di domande. Le prime sarebbero: ci volevano Maldini e Malagò per arrivare a lui? Malagò è l’uomo del record delle medaglie olimpiche. Non ha vinto lui ma è con lui presidente del Coni che Marcell Jacobs ha vinto la storica medaglia d’oro sui cento metri. Così come l’Italia la staffetta 4×100. È l’uomo della politica sportiva che viene associato a Federica Pellegrini. È uno dei figliocci dell’Avvocato Agnelli. Insomma stiamo parlando di un figo. Poi avrà culo, godrà di buona stampa, tutto quello che volete. Ma, come amano dire oggi, ha un suo standing. Per ora se l’è cavata con frasi ambigue. La verità è che Pirlo commissario tecnico rischia di rovinargli la reputazione. A prescindere dagli eventuali risultati (Malagò ha ovviamente la fama di avere culo, rientra nel personaggio), non sarebbe certo una scelta da urlo. Possibile che Maldini non lo capisca?