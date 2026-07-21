La Roma ha perso Summerville: va all’Al Hilal per 80 milioni (già fissate le visite mediche)

Athletic riporta la cifra. Stipendio da 16 milioni l'anno. In pochi giorni la Roma di Gasperini ha perso prima Greenwood e poi l'olandese. E Garnacho sta andando all'Aston Villa. Gasperini è rimasto senza ali

La Roma sta perdendo Summerville, forte inserimento dell’Al Hilal

La Roma stava puntando a ingaggiare Crysencio Summerville per la prossima stagione. Il West Ham chiedeva almeno 50 milioni e i giallorossi si erano spinti fino a 47. Non pochi. Non bastano. Perché ora sulla scena ha fatto irruzione il club saudita Al Hilal ossia la squadra di Simone Inzaghi. Che ha messo sul tavolo 80 milioni di euro, quasi il doppio. Bye bye Gasperini. Quindi in pochi giorni la Roma ha perso prima Greenwwod (andato al Fenerbahce) e poi Summerville. E nel frattempo Garnacho si sta avvicinando all’Aston Villa (come scrive Athletic).

La notizia bomba l’ha data Athletic che ha scritto degli 80 milioni.

“L’Al Hilal ha raggiunto un accordo con il West Ham per il trasferimento del giocatore Crysencio Summerville. L’accordo è per circa 80 milioni di euro e sono in programma le visite mediche in vista del trasferimento.”

Già fissate anche le visite mediche.

Le prime notizie italiane

Era stato più cauto Fabrizio Romano che aveva comunque segnalato l’inversione di tendenza:

Al Hilal fiducioso di battere la Roma dopo l’enorme proposta presentata oggi per Crysencio Summerville. Stipendio più alto offerto all’ala olandese e offerta già in fase di elaborazione da parte del West Ham. La Roma lascia la decisione a Summerville, nessuna controfferta.

🚨🔵⚪️ Al Hilal confident to beat AS Roma after huge proposal presented today for Crysencio Summerville. Higher salary offered to the Dutch winger and bid already being processed by West Ham. AS Roma leave the decision to Summerville; up to Crysencio, no counter bid. pic.twitter.com/3WfltPm1zi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026

Anche Gianluca Di Marzio sul suo sito aveva conferma il forte inserimento del club saudita, allenato da Simone Inzaghi:

L’Al-Hilal si è inserito con forza per Summerville nelle ultime ore. La Roma ha già l’accordo col giocatore e aspetta la risposta alla terza proposta, non ha intenzione di partecipare a nessuna asta economica se il giocatore alla fine dovesse decidere di andare a giocare per l’Al-Hilal.

Il direttore Editoriale di RadioRadio Ilario Di Giovambattista aveva fatto sapere che la trattativa della Roma era praticamente saltata.

Gli agenti di #Summerville fanno sapere che è tutto saltato. Ci può essere una clamorosa offerta Araba dietro la svolta.@enricocamelio #Calciomercato #Asr — Ilario RadioRadio (@IlarioDiGiovamb) July 21, 2026

Nicolò Schira ha aggiunto l’ingaggio: 10 milioni l’anno:

L’Al-Hilal ha offerto un contratto fino al 2030 con uno stipendio di 16 milioni l’anno a Crysencio Summerville.

#AlHilal have offered a contract until 2030 with a salary of €10M/year to Crysencio #Summerville to convince the dutch winger and to hijack the deal with #ASRoma. Talks ongoing. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 21, 2026

La Roma gli offriva 4 milioni e mezzo l’anno.