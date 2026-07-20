Spagna-Argentina, ascolti record per la Rai: 12,4 milioni di spettatori e il 67,9% di share

Nei tempi supplementari lo share è arrivato al 74,9%. L'half-time show è stato seguito da 11 milioni e 613 mila spettatori, con il 60,5% di share

Spagna-Argentina, ascolti record per la Rai: 12,4 milioni di spettatori e il 67,9% di share

Doha (Qatar) 18/12/2022 - finale Mondiali di calcio Qatar 2022 / Argentina-Francia / foto Imago/Image Sport nella foto: coppa del Mondo ONLY ITALY

Che la Rai stesse facendo numeri pazzeschi era già noto, ma ieri, durante la finale, la tv di Stato ha raggiunto il picco di ascolti stagionale. A riportarlo è stata la stessa emittente.

Spagna-Argentina, gli ascolti della Rai

Riporta la Rai:

Boom di ascolti su Rai1 ieri sera in occasione della finale del Campionato mondiale di calcio: sono stati 12 milioni 455 mila con uno share del 67,9% i telespettatori che hanno seguito il match Spagna- Argentina.”

I due tempi e i supplementari

Riporta il Corsera:

“Il primo tempo di Spagna-Argentina il pubblico è stato di 12 milioni 61 mila con il 62,5% di share; nel secondo tempo, tra le 22.22 e le 23.15, l’ascolto è salito a 12 milioni 675 mila con il 68,1%. Il trend è proseguito nei tempi supplementari, tra le 23.20 e le 24.01, con 12 milioni 640 mila spettatori e uno share cresciuto fino al 74,9%. Ascolti record anche per l’half-time show tra i due tempi, seguito da 11 milioni 613 mila spettatori con il 60,5% di share”