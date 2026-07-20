Spagna-Argentina, ascolti record per la Rai: 12,4 milioni di spettatori e il 67,9% di share

Nei tempi supplementari lo share è arrivato al 74,9%. L'half-time show è stato seguito da 11 milioni e 613 mila spettatori, con il 60,5% di share

Che la Rai stesse facendo numeri pazzeschi era già noto, ma ieri, durante la finale, la tv di Stato ha raggiunto il picco di ascolti stagionale. A riportarlo è stata la stessa emittente.

Spagna-Argentina, gli ascolti della Rai

Riporta la Rai:

“Boom di ascolti su Rai1 ieri sera in occasione della finale del Campionato mondiale di calcio: sono stati 12 milioni 455 mila con uno share del 67,9% i telespettatori che hanno seguito il match Spagna- Argentina.”

Boom di ascolti su #Rai1 ieri sera in occasione della finale del Campionato mondiale di calcio: sono stati 12 milioni 455 mila con uno share del 67,9% i telespettatori che hanno seguito il match Spagna- Argentina.#AscoltiTv pic.twitter.com/0RMwT4ioib — Rai (@Raiofficialnews) July 20, 2026

I due tempi e i supplementari

Riporta il Corsera:

“Il primo tempo di Spagna-Argentina il pubblico è stato di 12 milioni 61 mila con il 62,5% di share; nel secondo tempo, tra le 22.22 e le 23.15, l’ascolto è salito a 12 milioni 675 mila con il 68,1%. Il trend è proseguito nei tempi supplementari, tra le 23.20 e le 24.01, con 12 milioni 640 mila spettatori e uno share cresciuto fino al 74,9%. Ascolti record anche per l’half-time show tra i due tempi, seguito da 11 milioni 613 mila spettatori con il 60,5% di share”