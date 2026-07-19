La Spagna campione del mondo, vittoria del collettivo. Messi sconfitto ai supplementari con l’Argentina in dieci

La Spagna è campione del mondo. Per la seconda volta nella storia dopo il successo del 2010. La squadra di De La Fuente ha vinto 1-0, rete decisiva di Ferran Torres all’inizio del secondo tempo supplementare. L’Argentina era in dieci uomini per l’espulsione di Enzo Fernandez sul finire dei tempi regolamentari. La partita è finita in quel momento. La Spagna ha avuto sempre il controllo della partita. Ha anche segnato nella ripresa, con Nico Williams: rete annullata per motivi non proprio chiarissimi.

Per Messi quindi niente due Mondiali consecutivi. Ne ha vinto uno e ha perso due finali: nel 2014 e stasera.

Meritato il successo della Spagna che ha vinto col collettivo, non con Yamal che anche stasera è rimasto in ombra. Mostruosa la prestazione di Rodri. Ma tutti hanno giocato molto bene. Il Mondiale è stato vinto da una squadra europea. La Spagna i suoi due Mondiali li ha vinti entrambi fuori dall’Europa: in Sudafrica e negli Stati Uniti.