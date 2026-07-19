La Spagna campione del mondo, vittoria del collettivo. Messi sconfitto ai supplementari con l’Argentina in dieci

Vittoria per 1-0 ai supplementari con Ferran Torres, La squadra di De La Fuente ha vinto con la forza della squadra. Yamal sotto tono anche stasera.

La Spagna campione del mondo, vittoria del collettivo. Messi sconfitto ai supplementari con l’Argentina in dieci

Spain's forward #07 Ferran Torres (R) celebrates scoring his team's first goal with Spain's forward #17 Nico Williams during the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

La Spagna è campione del mondo. Per la seconda volta nella storia dopo il successo del 2010. La squadra di De La Fuente ha vinto 1-0, rete decisiva di Ferran Torres all’inizio del secondo tempo supplementare. L’Argentina era in dieci uomini per l’espulsione di Enzo Fernandez sul finire dei tempi regolamentari. La partita è finita in quel momento. La Spagna ha avuto sempre il controllo della partita. Ha anche segnato nella ripresa, con Nico Williams: rete annullata per motivi non proprio chiarissimi.

Per Messi quindi niente due Mondiali consecutivi. Ne ha vinto uno e ha perso due finali: nel 2014 e stasera.

Meritato il successo della Spagna che ha vinto col collettivo, non con Yamal che anche stasera è rimasto in ombra. Mostruosa la prestazione di Rodri. Ma tutti hanno giocato molto bene. Il Mondiale è stato vinto da una squadra europea. La Spagna i suoi due Mondiali li ha vinti entrambi fuori dall’Europa: in Sudafrica e negli Stati Uniti.