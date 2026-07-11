Mondiali, la Rai fa il botto: 118 milioni di spettatori complessivi, share del 31%

Sono davvero i Mondiali in grande che ci aspettavamo (nonostante diversi pasi falsi, vedasi Balogun), in tutto: a partire dal numero di squadre, fino alle emozioni delle partite, per arrivare agli introiti giganteschi della Fifa e allo share di mamma Rai. I dati riportati da Calcio e Finanza sono enormi.

Mondiali, i numeri della Rai

Scrive Calcio e Finanza:

“Con le 28 sfide trasmesse fino ad ora, la tv di Stato ha raccolto oltre 118 milioni spettatori davanti alla televisione. La media è stata pari a oltre 4,2 milioni di spettatori a partita, con uno share del 31%. Un dato che supera i quasi 4 milioni medi fatti registrare dalla Rai con le gare del Mondiale 2022 (in quell’occasione tutte in esclusiva sulla tv di Stato).

Un dato (l’ascolto medio) che dovrebbe crescere ulteriormente considerando che all’appello mancano ancora le sfide più importanti – finale compresa – e che metteranno di fronte le big rimaste in gioco.”

Numeri impressionanti: ecco perché

Il motivo per cui si conoscono questi numeri è soprattutto la co-esclusiva con Dazn, che non ha per niente frenato gli ascolti della tv di Stato. Dunque, l’investimento fatto prima di sapere se l’Italia si sarebbe qualificata o meno ha dato i suoi frutti. E non parliamo di bruscolini: la Rai ha speso 70 milioni di euro per la sua quota.