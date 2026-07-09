Anno dopo anno si cerca di migliorare e rendere più preciso il lavoro di arbitri e Var, con il risultato, spesso e volentieri, di rendere il tutto ancora più controverso e polemico. Quest’anno potrebbero essere limate due grandi questioni arbitrali che hanno spesso generato accese polemiche. In entrambi i casi, lo sprint è stato probabilmente dato da due episodi che hanno coinvolto l’Inter. Potrà Orsato, nuovo designatore, aiutare a raddrizzare la barca? Ne parla Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport.