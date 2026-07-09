Serie A, arriva anche la revisione sui calci d’angolo: ricordate Inter-Fiorentina?
Il Corsport: "'L'Ifab ha imposto la revisione per i secondi cartellini gialli assegnati in maniera non corretta, per evitare altri casi come Bastoni-Kalulu"
La Serie A potrà decidere se adottare o no tale provvedimento.
L’Inter-Fiorentina a cui si riferiscono è il match del 10 febbraio 2025 a San Siro, vinto 2-1 dall’Inter. L’assistente assegnò un calcio d’angolo talmente inesistente ai nerazzurri e da quello si sbloccò il risultato. Il Var non poté intervenire.
La questione secondo giallo
L’Ifab a differenza della questione angoli, ha imposto la revisione per i secondi cartellini gialli assegnati in maniera non corretta, per evitare altri casi come Bastoni-Kalulu. Sul lato “mani davanti alla bocca”, invece, la Uefa fa valere la propria linea rispetto alla Fifa: sarà l’arbitro a valutare la situazione, senza alcuna espulsione automatica. In caso basterà il cartellino giallo.
Infine:
“Stesso discorso per i calciatori che abbandonano il terreno di gioco in segno di protesta: anche qui non scatterà il rosso automatico.”