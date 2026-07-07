Daniele Orsato è il nuovo designatore arbitrale di Serie A e B

Lo riporta Sky: "Prende il posto del dimissionario Gianluca Rocchi. Nicola Ayroldi in Serie C, Paolo Dondarini in Serie D"

Daniele Orsato è il nuovo designatore arbitrale di Serie A e B

Mg Milano 02/12/2022 - Gran Gala' del Calcio Aic 2024 / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Gianluca Rocchi-Daniele Orsato

Da Rocchi, travolto dall’inchiesta arbitrale, alla nomina di Dino Tommasi come designatore ad interim, fino alla scelta di Daniele Orsato come nuovo designatore di Serie A e B: di bene in meglio.

Orsato nuovo designatore arbitrale

Orsato

Riporta Sky:

Daniele Orsato è il nuovo designatore di Serie A e B Prende il posto del dimissionario Gianluca Rocchi Nicola Ayroldi in Serie C, Paolo Dondarini in Serie D”

Come si è arrivati a questa scelta

Orsato

La segnalazione a favore dell’ex fischietto di Schio è arrivata da Domenico Messina, il nuovo direttore tecnico dell’Aia. Le altre candidature non hanno trovato riscontro: Rizzoli è rimasto impegnato negli Stati Uniti, mentre Messina non ha assunto il doppio incarico. Probabilmente il budget è più ridotto del previsto.