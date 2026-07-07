Daniele Orsato è il nuovo designatore arbitrale di Serie A e B
Lo riporta Sky: "Prende il posto del dimissionario Gianluca Rocchi. Nicola Ayroldi in Serie C, Paolo Dondarini in Serie D"
Da Rocchi, travolto dall’inchiesta arbitrale, alla nomina di Dino Tommasi come designatore ad interim, fino alla scelta di Daniele Orsato come nuovo designatore di Serie A e B: di bene in meglio.
Orsato nuovo designatore arbitrale
Riporta Sky:
“Daniele Orsato è il nuovo designatore di Serie A e B Prende il posto del dimissionario Gianluca Rocchi Nicola Ayroldi in Serie C, Paolo Dondarini in Serie D”
Daniele Orsato nuovo designatore degli arbitri di Serie A e Serie B #SkySporthttps://t.co/RLLfbwioBI
— skysport (@SkySport) July 7, 2026
Come si è arrivati a questa scelta
La segnalazione a favore dell’ex fischietto di Schio è arrivata da Domenico Messina, il nuovo direttore tecnico dell’Aia. Le altre candidature non hanno trovato riscontro: Rizzoli è rimasto impegnato negli Stati Uniti, mentre Messina non ha assunto il doppio incarico. Probabilmente il budget è più ridotto del previsto.