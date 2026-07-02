Bastoni, ora cosa si inventeranno i media per difenderlo e riabilitarlo?

Il pianeta Inter e i giornalisti satelliti

Bastoni è un peso per l’Inter. È comprensibile. Ormai da mesi, da quella sera in cui conquistò il premio di calciatore antisportivo dell’anno, ma potremmo dire anche del decennio, Bastoni ha imboccato una china che non accenna a fermarsi. La favola del bravo ragazzo è andata a ramengo, tutte le stroppole raccontate, lo sforzo che il pianeta Inter (attraverso tanti giornalisti compiacenti) ha compiuto per riabilitare la persona perbene.

Bastoni è stato comprensibilmente fischiato in ogni stadio d’Italia, gli opinionisti faziosi dimenticano che le sue scuse per quella simulazione con esultanza furono più posticce di una moneta da dieci euro. Si soffermò molto di più sulla gogna subita. Dopodiché c’è stata l’espulsione contro la Bosnia che ha estromesso l’Italia dai Mondiali. E ora questa storia che certo non è edificante. Il sesso, o presunto tale, con una minorenne. Lei nega di aver fatto sesso pagamento. Lui nega di aver pagato. Fatto sta che domani in Procura il difensore dell’Inter non si presenterà (modello Sempio). E al momento è accusato di prostituzione minorile. Rischia da sei a dodici anni di carcere. Poi dimostrerà la sua estraneità, non abbiamo dubbi. Ma la situazione è questa.

Vendere Bastoni al Real Madrid per 70 milioni sarebbe la truffa del secolo

Per fortuna Padre Chivu in questo periodo sta zitto come tutti gli allenatori, altrimenti dovremmo sorbirci il suo sermoncino. Chissà cosa ne pensa dello scisma dei lefebvriani.

Nessuno può scriverlo apertamente ma l’Inter si libererebbe molto volentieri di Bastoni. Sta provando a tenere alto il bluff. Venderlo al Real Madrid per 60-70 milioni sarebbe la truffa del secolo. Ma persino la Gazzetta è costretta ad ammettere che da Madrid per ora non è arrivata alcuna offerta ufficiale. Tanti pour parler, soprattutto sui media spagnoli. Ma dalla casa Blanca nemmeno uno squillo.

Prima c’era stato il Barcellona. L’Inter aveva sparato alto e il club catalano si è allontanato. Il difensore voleva lasciare l’Italia. Poverino, non capiva – lui e i giornalisti satelliti – perché veniva fischiato in ogni stadio d’Italia. Bastoni al momento resta sul groppone dell’Inter. Il club si affiderà a Padre Chivu per la difesa del calciatore, ci aspettano dichiarazioni sul significato delle tentazioni, sulla voglia di questa società demoniaca di distruggere i migliori. Insomma l’autunno dei bastoniani sarà imperdibile. Siamo curiosi di vedere che cosa si inventeranno.