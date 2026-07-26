Se salta Pirlo, il pericolo è che vada via Maldini

Il nome Pirlo ha creato il caos politico e calcistico

Chi gliel’ha fatto fare a Malagò di chiamare Maldini come direttore tecnico? Se lo staranno chiedendo le persone che vogliono bene al presidente della Federcalcio e probabilmente se sta chiedendo lui per primo. Ma soprattutto come ha fatto, in quindici giorni di trattativa, a non toccare mai il tema commissario tecnico? Evidentemente mai si sarebbe aspettato il nome di Andrea Pirlo. Cha ha scatenato sia l’opinione pubblica, sia il mondo dello sport (scettico il ministro dello Sport Abodi, profondamente scettica la Serie A che avrebbe voluto Conte). E ha scatenato anche la politica vista la continuità di Pirlo con la Russia di Putin con il suo ruolo di ambasciatore di Fonbet colosso russo di scommesse. A tutto questo va aggiunto che i figli Maldini e Pirlo lavorano come procuratori di calcio in agenzia importanti. Nicolò Pirlo con la You First che cura anche gli interessi di De La Fuente. Christian Maldini con la Gr Sports di Beppe Riso, che gestisce moltissimi calciatori di interesse della Nazionale. La scappatoia è che non sono ufficialmente procuratori, non sono iscritti all’albo, sono semplici procuratori. Cambia poco ma tant’è.

C’era bisogno di Maldini e Leonardo per arrivare a Pirlo?

Il Messaggero scrive:

“Dentro il nuovo caos Italia ci sono anche tutte le pressioni politiche ricevute nella giornata di ieri dal presidente Figc, Giovanni Malagò, per spingerlo a un repentino dietrofront. Le riflessioni sono in corso ma, se così sarà, l’altro pericolo è che il dt Maldini e l’advisor Leonardo possano fare un passo indietro sul loro mandato per non aver ricevuto sostegno”.

La domanda che circola con maggiore insistenza è: c’era bisogno di Maldini e Leonardo per arrivare a Pirlo? Che – ricordiamolo – lavoriamo negli Emirati Arabi Uniti, nell’Fc United che lo ha chiamato quando era in Serie B e poi lui ha conquistato la promozione con un secondo posto.

Il Dubbio – scrive Il Messaggero – è che la scelta del duo si spieghi con l’“avere un maggiore potere di intervento e influenza sulle selezioni e le decisioni di campo”.