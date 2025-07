Zerbin in prestito con diritto di riscatto alla Cremonese, in caso di salvezza diventerebbe obbligo

Moretto: prestito a 250mila euro con diritto di riscatto a 2 milioni + 1 milione di bonus. Di Marzio: sta raggiungendo in queste ore il club in ritiro.

Alessio Zerbin non andrà al Pisa, ma alla Cremonese, in prestito. L’esterno del Napoli raggiungerà nelle prossime ore la squadra in ritiro, a Livigno (SO).

Zerbin alla Cremonese in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza

Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito:

Niente Pisa per Alessio Zerbin. L’attaccante del Napoli non si trasferirà in Toscana. Nelle ultime ore, infatti, sono sorti dei problemi per trovare gli accordi con l’entourage del giocatore. A questo punto, dunque, la strada è libera per la Cremonese. Con l’attaccante che sta già raggiungendo il club nella sede del ritiro.

Le cifre dell’operazione riportate da Matteo Moretto su X:

Prestito oneroso (250mila euro) con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio in caso di salvezza a 2 milioni + 1 milione di bonus.

Il tecnico Gilardino aveva dichiarato:

«Stiamo valutando prototipi di giocatori come Simeone o Zerbin che conoscano già la Serie A e abbiano qualità. Stiamo facendo delle valutazioni, servono calciatori che possano giocare a un certo livello».