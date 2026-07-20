Napoli, Zerbin verso il Frosinone: operazione a titolo definitivo

Evidentemente il lavoro di Manna sta portando i suoi frutti: tante le cessioni che devono essere portate a termine e prestiti e prestiti vari non sono più tanto tollerabili. Proprio per questo, ecco che finalmente potrebbe arrivare una cessione a titolo definitivo: quella di Alessio Zerbin.

Zerbin, pronto l’addio al Napoli

A riportare i dettagli dell’affare è Stefano Martini, giornalista di TuttoFrosinone a Radio Tutto Napoli:

“Da quanto mi risulta, la volontà del giocatore è quella di tornare al Frosinone, nonostante siano arrivate anche altre offerte. Questa sua decisione sta spingendo i due club a trovare l’intesa definitiva sulla valutazione del cartellino. Non si tratterà di un prestito con diritto o obbligo di riscatto, come era stato inizialmente ipotizzato, ma di un trasferimento a titolo definitivo.

Ci sono stati sviluppi nelle ultime ore?

“Sì, questa mattina c’è stato un passaggio importante: Zerbin sta sostenendo le visite mediche a Napoli per conto del Frosinone. È un segnale evidente del fatto che la trattativa sia ormai alle battute finali. Le società stanno ancora definendo gli ultimi dettagli relativi al costo del cartellino e alle modalità di pagamento, ma credo che nelle prossime ore possa arrivare la fumata bianca.”

Sulle cifre

Per quanto riguarda le cifre, Martini non si è sbilanciato:

“Non ho conferme precise. Nei giorni scorsi si era parlato di una proposta complessiva del Frosinone di circa quattro milioni di euro per Zerbin e Hasa, ma non ho avuto riscontri definitivi su questa cifra e quindi preferisco non espormi.”