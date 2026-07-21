Rrahmani: “Allegri è una persona molto positiva. Con lui ci sentiamo liberi di comunicare”

Intervenuto dal ritiro di Dimaro, Amir Rrahmani ha così parlato di Allegri (è già il secondo che lo elogia) e della stagione che si prospetta.

Le parole di Rrahmani

A Sky Sport:

“Stiamo lavorando bene, sia nella fase con la palla sia senza. Speriamo di affrontare queste due partite nel migliore dei modi.”

Su Allegri

“È una persona molto positiva. Con lui ci sentiamo liberi di comunicare. Non significa che con gli altri allenatori non accadesse, ma questa sua positività si percepisce subito e ci serve molto.”

Sul Rafa Marin e Marianucci

“Sono entrambi ragazzi giovani e di qualità. L’anno scorso hanno avuto modo di giocare abbastanza, soprattutto Rafa Marin, che ha dimostrato il suo valore.”

Sul modulo e gli obiettivi della squadra

Allegri potrebbe puntare sulla difesa a quattro

“Per il modo in cui ci stiamo allenando, sembra proprio di sì.”

Quali sono gli obiettivi della squadra?

“Vedremo, solo il tempo potrà dirci dove saremo. I nostri obiettivi sono tutti e tre: campionato, Champions League e Coppa.”