Napoli, quinto giorno di ritiro a Dimaro: lavoro personalizzato per Alisson e Spinazzola

Il Napoli specifica che tale lavoro personalizzato è in via precauzionale. Poi: "Il gruppo ha effettuato torello e sviluppi offensivi in campo. Chiusura di sessione con una serie di esercitazioni su palla inattiva."

Seduta mattutina nel quinto giorno di ritiro a Dimaro-Folgarida, sede della prima parte del lavoro precampionato per il Napoli. Lavoro personalizzato per Alisson e Spinazzola.

Dimaro, quinto giorno: il report su Alisson e Spinazzola

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Gli azzurri proseguono gli allenamenti alla SKI.IT Arena di Dimaro. Al mattino il gruppo ha effettuato torello e sviluppi offensivi in campo. Chiusura di sessione con una serie di esercitazioni su palla inattiva. Alisson e Spinazzola hanno svolto lavoro personalizzato in palestra in via precauzionale.

Nel pomeriggio seconda sessione di giornata.

Il lavoro di Allegri

Da queste prime uscite c’è da segnalare un grande lavoro con il pallone. Ad esempio, ieri i calciatori hanno lavorato sulle triangolazioni e sulle conclusioni, con esercitazioni di attacco contro difesa passiva e tiri verso la porta piccola posizionata dai collaboratori del tecnico sul campo. Da sottolineare che sono tre gli attaccanti coinvolti in questa fase, a simulare un tridente per una sorta di 4-3-3, il modulo che Max sembra intenzionato a utilizzare. Oggi appunto torello e sviluppi offensivi.